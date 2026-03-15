Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul\'da iftarda buluştu

Mardin Akademi Topluluğu, Mardinli akademisyenleri bir araya getirmek ve akademik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla iftar yemeğinde buluştu. MAREV (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) merkezinde düzenlenen programa İstanbul'da görev yapan Mardinli akademisyenler katıldı.

İftar programında konuşan MAREV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dalin Midyat, vakfın tarihçesi ve yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

MAREV Başkanı Av. Şevket Çelik ise MAREV'in bu yıl 1.000 öğrenciye burs verdiğini, burs sayısının önümüzdeki dönemde daha da artırılacağını ifade ederek, "MAREV tüm Mardinlilerin ortak değeridir; herkesi kapsayan faaliyetlerimiz artarak devam edecek" mesajını paylaştı.

Mardin Akademi Topluluğu Koordinatörü Dr. Ekrem Teymur da bir konuşma yaptı. Dr. Teymur konuşmasında, MAREV'e ev sahipliği için teşekkür ederek; Mardin'e olan sorumluluğa dikkat çekti. Teymur, Mardinli akademisyenlerin birlikte üreteceği çalışmaların üç temel başlıkta güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

Mentorluk ve yol açma (gençlerin eğitim/meslek yolculuğunda destek ağları), Bilgi ve proje üretimi (Mardin'in ihtiyaçlarına dönük somut çalışmalar), Kurumsal süreklilik (iş birliklerinin kalıcı bir yapıya dönüşmesi).

Konuşmasının sonunda Dr. Teymur, "Bir gence dokunmak bazen sadece bir kapı açmaktır. Bir hocamızın bir öğrenciye ayıracağı kısa bir zaman dahi, o gencin hayatında yön değiştirici bir etki oluşturabilir" ifadelerini kullanarak, topluluğun ortak hedefinin Mardinli gençlere ufuk açmak ve Mardin'e değer katan kalıcı iş birlikleri üretmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcı akademisyenler söz alarak; birlik, dayanışma ve ortak çalışma kültürünün artırılmasına yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Topluluk, önümüzdeki dönemde düzenli buluşmalar ve çalışma başlıklarıyla Mardinli gençlere mentorluk ve şehre değer katan projeler üretme hedefini yineledi.

Toplantıya katılan akademisyenler:

Prof. Dr. Ercüment Yılmaz

Prof. Dr. Yüksel Demir

Prof. Dr. Şükrü Sim

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora

Prof. Dr. Mehmet Masum Şimşek

Prof. Dr. Burhaneddin İzgi

Prof. Dr. Arda Öztürkcan

Prof. Dr. Mehmet Palancı

Doç. Dr. Hasan Cankurt

Prof. Dr. Murat Özmen

Prof. Dr. Fadullah Aksoy

Prof. Dr. Ender Dulundu

Prof. Dr. Zekeriya Kürşat

Prof. Dr. Metin Gümüş

Prof. Dr. Hülya Ensari

Prof. Dr. Ömer Alyan

Prof. Dr. Nimet Gençoğlu

Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken

Prof. Dr. İbrahim Azboy

Prof. Dr. Tülay Güran

Prof. Dr. Mesut Sancar

Prof. Dr. İlker Yağcı

Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış

Prof. Dr. Alev Atış Aydın

Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Doç. Dr. Abdullah Yıldız

Doç. Dr. Musa Atay

Doç. Dr. Müge Ensari

Doç. Dr. Ercan İzgi

Doç. Dr. Bedii Kaya

Doç. Dr. Selçuk Baysal

Doç. Dr. Veysel Kıdır

Doç. Dr. Seda Tüfekçioğlu

Doç. Dr. Ertan Tüfekçioğlu

Doç. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbal Alp

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Sağcan

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Görgen

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Aziz

Dr. Öğr. Üyesi Hasine İnci Ateş

Dr. Öğr. Üyesi Burak Erken

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Hacımustafaoğlu

Doç. Dr. Veysi Aktaş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kartal

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydoğa

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Işık

