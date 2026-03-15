Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul\'da iftarda buluştu

Mardin Akademi Topluluğu, Mardinli akademisyenleri bir araya getirmek ve akademik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla iftar yemeğinde buluştu. MAREV (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) merkezinde düzenlenen programa İstanbul'da görev yapan Mardinli akademisyenler katıldı.
İftar programında konuşan MAREV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dalin Midyat, vakfın tarihçesi ve yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
MAREV Başkanı Av. Şevket Çelik ise MAREV'in bu yıl 1.000 öğrenciye burs verdiğini, burs sayısının önümüzdeki dönemde daha da artırılacağını ifade ederek, "MAREV tüm Mardinlilerin ortak değeridir; herkesi kapsayan faaliyetlerimiz artarak devam edecek" mesajını paylaştı.
Mardin Akademi Topluluğu Koordinatörü Dr. Ekrem Teymur da bir konuşma yaptı. Dr. Teymur konuşmasında, MAREV'e ev sahipliği için teşekkür ederek; Mardin'e olan sorumluluğa dikkat çekti. Teymur, Mardinli akademisyenlerin birlikte üreteceği çalışmaların üç temel başlıkta güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:
Konuşmasının sonunda Dr. Teymur, "Bir gence dokunmak bazen sadece bir kapı açmaktır. Bir hocamızın bir öğrenciye ayıracağı kısa bir zaman dahi, o gencin hayatında yön değiştirici bir etki oluşturabilir" ifadelerini kullanarak, topluluğun ortak hedefinin Mardinli gençlere ufuk açmak ve Mardin'e değer katan kalıcı iş birlikleri üretmek olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından katılımcı akademisyenler söz alarak; birlik, dayanışma ve ortak çalışma kültürünün artırılmasına yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Topluluk, önümüzdeki dönemde düzenli buluşmalar ve çalışma başlıklarıyla Mardinli gençlere mentorluk ve şehre değer katan projeler üretme hedefini yineledi.
İftar yemeğinden kareler şöyle:
