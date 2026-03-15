Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul\'da iftarda buluştu

15.03.2026 14:19  Güncelleme: 14:43
Mardin Akademi Topluluğu, Mardinli akademisyenleri MAREV merkezinde düzenlenen iftar programında bir araya getirdi. Programda konuşan Topluluk Koordinatörü Dr. Ekrem Teymur, Mardinli akademisyenlerin gençlere mentorluk sunması ve şehre değer katacak projelerde birlikte üretmesinin önemine dikkat çekti. Teymur, "Bir gence dokunmak bazen sadece bir kapı açmaktır" sözleriyle gençlere verilecek küçük bir desteğin bile onun hayatında yön değiştirici bir etki olabileceğini vurguladı.

Mardin Akademi Topluluğu, Mardinli akademisyenleri bir araya getirmek ve akademik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla iftar yemeğinde buluştu. MAREV (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) merkezinde düzenlenen programa İstanbul'da görev yapan Mardinli akademisyenler katıldı.

İftar programında konuşan MAREV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dalin Midyat, vakfın tarihçesi ve yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

MAREV Başkanı Av. Şevket Çelik ise MAREV'in bu yıl 1.000 öğrenciye burs verdiğini, burs sayısının önümüzdeki dönemde daha da artırılacağını ifade ederek, "MAREV tüm Mardinlilerin ortak değeridir; herkesi kapsayan faaliyetlerimiz artarak devam edecek" mesajını paylaştı.

Mardin Akademi Topluluğu Koordinatörü Dr. Ekrem Teymur da bir konuşma yaptı. Dr. Teymur konuşmasında, MAREV'e ev sahipliği için teşekkür ederek; Mardin'e olan sorumluluğa dikkat çekti. Teymur, Mardinli akademisyenlerin birlikte üreteceği çalışmaların üç temel başlıkta güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

  1. Mentorluk ve yol açma (gençlerin eğitim/meslek yolculuğunda destek ağları),
  2. Bilgi ve proje üretimi (Mardin'in ihtiyaçlarına dönük somut çalışmalar),
  3. Kurumsal süreklilik (iş birliklerinin kalıcı bir yapıya dönüşmesi).
Konuşmasının sonunda Dr. Teymur, "Bir gence dokunmak bazen sadece bir kapı açmaktır. Bir hocamızın bir öğrenciye ayıracağı kısa bir zaman dahi, o gencin hayatında yön değiştirici bir etki oluşturabilir" ifadelerini kullanarak, topluluğun ortak hedefinin Mardinli gençlere ufuk açmak ve Mardin'e değer katan kalıcı iş birlikleri üretmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcı akademisyenler söz alarak; birlik, dayanışma ve ortak çalışma kültürünün artırılmasına yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Topluluk, önümüzdeki dönemde düzenli buluşmalar ve çalışma başlıklarıyla Mardinli gençlere mentorluk ve şehre değer katan projeler üretme hedefini yineledi.

Toplantıya katılan akademisyenler:

  • Prof. Dr. Ercüment Yılmaz
  • Prof. Dr. Yüksel Demir
  • Prof. Dr. Şükrü Sim
  • Prof. Dr. Kadircan Keskinbora
  • Prof. Dr. Mehmet Masum Şimşek
  • Prof. Dr. Burhaneddin İzgi
  • Prof. Dr. Arda Öztürkcan
  • Prof. Dr. Mehmet Palancı
  • Doç. Dr. Hasan Cankurt
  • Prof. Dr. Murat Özmen
  • Prof. Dr. Fadullah Aksoy
  • Prof. Dr. Ender Dulundu
  • Prof. Dr. Zekeriya Kürşat
  • Prof. Dr. Metin Gümüş
  • Prof. Dr. Hülya Ensari
  • Prof. Dr. Ömer Alyan
  • Prof. Dr. Nimet Gençoğlu
  • Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
  • Prof. Dr. İbrahim Azboy
  • Prof. Dr. Tülay Güran
  • Prof. Dr. Mesut Sancar
  • Prof. Dr. İlker Yağcı
  • Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış
  • Prof. Dr. Alev Atış Aydın
  • Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik
  • Doç. Dr. Abdullah Yıldız
  • Doç. Dr. Musa Atay
  • Doç. Dr. Müge Ensari
  • Doç. Dr. Ercan İzgi
  • Doç. Dr. Bedii Kaya
  • Doç. Dr. Selçuk Baysal
  • Doç. Dr. Veysel Kıdır
  • Doç. Dr. Seda Tüfekçioğlu
  • Doç. Dr. Ertan Tüfekçioğlu
  • Doç. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay
  • Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbal Alp
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Sağcan
  • Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Görgen
  • Dr. Öğr. Üyesi Nuri Aziz
  • Dr. Öğr. Üyesi Hasine İnci Ateş
  • Dr. Öğr. Üyesi Burak Erken
  • Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Hacımustafaoğlu
  • Doç. Dr. Veysi Aktaş
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kartal
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydoğa
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Işık

İftar yemeğinden kareler şöyle:

    Yorumlar (1)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Şekilcilikten öte bir şey değil kanımca. MARDİN gençleri neden kendi memleketinde kalmıyor oralara yatırım yapın TOPLANTIYIDA mardinde YAPSANIZ ya ...boş beleş sözler ..... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
