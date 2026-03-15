İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü

İran füzesi, Tel Aviv\'in göbeğine böyle düştü
15.03.2026 14:22
İran füzesi, Tel Aviv\'in göbeğine böyle düştü
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. gün tüm şiddetiyle devam ederken, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı hayli ağır oldu. Tel Aviv'de büyük yangınlara neden olan füze saldırılarından birine ait görüntüler ise büyük ses getirdi. İran'ın ateşlediği füze İsrail'de bir yola düşerken, yolda devasa bir delik açıldığı görüldü.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 16. gününe girerken bölgede çatışmalar şiddetini artırarak sürüyor. İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği son misilleme saldırısı ise savaşın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

İran tarafından ateşlenen füzeler İsrail'in birçok noktasını hedef alırken, saldırıların özellikle Tel Aviv çevresinde büyük hasara yol açtığı bildirildi. Kentte çok sayıda noktada yangın çıktığı ve patlama seslerinin uzun süre duyulduğu aktarıldı.

TEL AVİV'E BİR YOLA İSABET ETTİ

Saldırılara ilişkin yayılan görüntülerde, İran'ın fırlattığı bir füzenin Tel Aviv'de bir yola isabet ettiği görülüyor. Füzenin düşmesiyle birlikte asfaltın parçalandığı ve yolda devasa bir çukur oluştuğu dikkat çekti. Patlamanın ardından çevredeki araçların zarar gördüğü ve bölgede yoğun duman yükseldiği görüntülere yansıdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İsrail'de acil durum ekipleri patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edilirken güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, saldırı sonrası yangınları kontrol altına almak ve hasar tespiti yapmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

AĞIR MİSİLLEME

Öte yandan İran'ın saldırısı, İsrail'in son günlerde İran'daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik düzenlediği operasyonlara misilleme olarak değerlendiriliyor. Taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgedeki gerilim her geçen gün daha da artıyor.

Uzmanlar, İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların İsrail'in hava savunma sistemleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve savaşın yeni bir aşamaya girebileceğini belirtiyor. Ortaya çıkan görüntüler, savaşın şehir merkezlerine kadar yayıldığını ve sivil yaşamı doğrudan etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son Dakika Dünya İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

15:12
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
15:00
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
14:39
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler
Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler
14:09
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:29:25.
SON DAKİKA: İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü - Son Dakika
