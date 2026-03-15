\'\'Battı\'\' denilen Acun Ilıcalı\'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

15.03.2026 14:09
Acun Ilıcalı, katıldığı programda şirketlerinin büyürken borçlandığını ve zaman zaman nakit akışı sıkıntısı yaşadıklarını belirterek ''İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor. Maddi sıkıntı çekiyoruz'' dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı YouTube programı Hitmakers'te iş hayatı ve ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın özellikle finansal durumuna ilişkin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BÜYÜDÜKÇE BORÇLANMA OLUYOR"

Programda sunucu Arem Özgüç'ün "Acun Ilıcalı battı mı?" sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, şirketlerinin büyüyen bir yapıya sahip olduğunu ve bu süreçte yatırımlar nedeniyle borçlanmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ilıcalı, "İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor. Almanya'da kanal aldık. Süper zengin bir aileden gelmiyoruz. 20 sene olmuş. Bu kadar kısa sürede parayı nasıl buldu diyorlar, 20 senede bulayım artık" ifadelerini kullandı.

"CASH FLOW SIKINTISI OLABİLİYOR"

Zaman zaman finansal dalgalanmalar yaşadıklarını da dile getiren Ilıcalı, "Her gün beni seyrediyorsunuz. Maddi sıkıntı çekiyoruz biz de. Cash flow dediğimiz… Kriz olmuyor mu? Otel yandı hepimizin canı yandı. Bir ay reklam yayınlamadık. Deprem oldu, 4 ay yas tutmaktan televizyona bile bakmadık. Vatandaşlarımızı düşündük. Televizyon eğlence olduğu için reklam sektörü dalgalı gider" dedi.

"BATMAMI İSTEYENLER VAR"

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında ortaya atılan iddialar ve eleştiriler hakkında da konuştu. Ilıcalı, "Acun Ilıcalı batsın diyen kesim yüzde 5-10'dur. Az değil. Acun'u sevenler bana aşk hikayesi yazmayacak. Belli kesim pusuda bekliyor" ifadelerini kullandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
