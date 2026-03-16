Sadettin Saran\'dan Tedesco için yeni karar

16.03.2026 10:55
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile yola devam kararı alsa da performansa bağlı olarak sezon sonunda konunun yeniden değerlendirileceği ve yönetimin şimdiden yeni teknik direktör arayışına başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu oldu. Başkan Sadettin Saran yönetimi, yapılan toplantıların ardından Tedesco ile yola devam kararı alsa da yeni sezon için farklı planların gündeme geldiği iddia edildi.

KARAGÜMRÜK YENİLGİSİ SONRASI KRİTİK TOPLANTILAR

Süper Lig'in son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Sadettin Saran yönetimi maçın ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Ertesi gün ise teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir görüşme yapıldı.

"DEVAM" KARARI ŞARTLI ALINDI

Toplantıların ardından Sadettin Saran, Tedesco ile yola devam edeceklerini açıklayarak "Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı. Ancak Milliyet'in haberine göre bu kararın tamamen şartlı olduğu ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda kalan maçlardaki performansa göre durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

SARAN YENİ SEZON İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Sadettin Saran'ın yeni sezon planlamasını yalnızca Tedesco'ya bağlamayacağı ifade edildi. Haberde, Saran'ın 2026-2027 sezonu için şimdiden teknik direktör arayışlarına başladığı ve sezon sonunda gerekli adımların atılabileceği aktarıldı.

SEÇİM SİNYALİ DE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programında konuşan Sadettin Saran, "2027'ye kadar beraberiz" sözleriyle sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağının sinyalini verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Aziz yıldırım ve Aykut kocaman gelmeli onlar da yanak okşatsın 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:10
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
10:49
Babası açıkladı İşte Uğurcan Çakır’ın başarısının sırrı
Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:19
İBB davasında gerginlik Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
