Trump\'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın ortasında askeri sevkiyatlarla ilgili yöneltilen bir soruya verdiği sert yanıtla gündem oldu. Bir gazeteci Trump'a, Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin neden gönderildiğini sordu.

GAZETECİYE SKANDAL YANIT

Trump ise soruya doğrudan yanıt vermek yerine gazeteciye tepki göstererek, "Sen çok sinir bozucu bir insansın" ifadelerini kullandı. Kısa diyalog sosyal medyada hızla yayıldı ve Washington'da tartışma yarattı.

ORTA DOĞU'YA 5 BİN ASKER GÖNDERİLDİ

ABD yönetimi, İran ile devam eden savaş nedeniyle bölgeye yeni askeri güçler sevk ediyor. Trump yönetiminin kararıyla yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin Hürmüz Boğazı çevresine gönderildiği bildirildi.

Söz konusu sevkiyatın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yoğun hava saldırılarının sürdüğü ve bölgede gerilimin hızla yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği belirtiliyor.

İRAN SAVAŞI BÖLGEYİ SARSARAK DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki hedeflere yönelik başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından savaş üçüncü haftasına girdi. Çatışmalar sırasında İran'ın önemli askeri tesisleri hedef alınırken, İran da bölgedeki ABD üsleri ve müttefik ülkelere füze ve drone saldırılarıyla karşılık veriyor.

ABD ordusunun İran'daki askeri hedeflere yönelik binlerce saldırı düzenlediği ve İran'ın petrol ihracatının merkezi olan Harg Adası çevresindeki askeri noktaların da hedef alındığı bildirildi.

Uzmanlar, ABD'nin bölgeye yeni asker ve savaş gemileri göndermesinin çatışmanın daha geniş bir aşamaya geçebileceği yönündeki endişeleri artırdığını belirtiyor.