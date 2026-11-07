Adıyaman'da yapımı süren inşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da yapımı süren inşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

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Adıyaman\'da yapımı süren inşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
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Adıyaman\'da yapımı süren inşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
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Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde yapımı süren 5 katlı inşaatın bodrum katında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 65 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın kimliği ve ölüm nedeni, başlatılan soruşturma ve yapılacak incelemeyle belirlenecek.

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı yapımı devam eden bir inşaattın bodrum katında yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 65 yaşlarında olduğu tahmin edilen ölen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi işin çalışma başlatıldı. Şahsın cinayette kurban mı gittiği yada farklı nedenlerden dolayı mı hayatını kaybettiği yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Turgut Reis3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yapımı süren inşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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