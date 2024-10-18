Adıyaman\'da Yaya Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

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Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpışması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Fatih İlkokulu yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Şeyho A'ya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Şeyho A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN