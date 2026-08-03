Adıyaman'da Yaya Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yaya Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı

Adıyaman\'da Yaya Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep T. yaralandı, hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zeynep T.'ye (25), 63 AIA 495 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaya Zeynep T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Yaya Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika

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