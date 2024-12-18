Adıyaman\'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

3.Sayfa

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 JNH 32 plakalı otomobil, Hocaömer Mahallesi 201. sokak civarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.D. isimli yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan A.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN