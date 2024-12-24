Adıyaman\'da Yaya ve Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Furkan K. idaresindeki 02 ABH 025 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yaya geçidinden geçmeye çalışan Sevgi Taş'a çarptı. Meydana gelen kazada yaya Sevgi Taş ile motosiklet sürücüsü Furkan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN