Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde samanlığa yıldırım düşmesi sonucu samanlar alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit mahallesinde Abdurrahman E.'ye ait tarlada bulunan saman yığınına yıldırım düştü. Düşen yıldırım samanları alev topuna çevirdi. Samanların yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda mddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Yıldırım Samanlığa Düştü, Yangın Çıktı - Son Dakika
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