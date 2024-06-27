Adıyaman'da Yol Vermeme Kavgası: Polis Memuru Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yol Vermeme Kavgası: Polis Memuru Yaralandı

Adıyaman\'da Yol Vermeme Kavgası: Polis Memuru Yaralandı

Adıyaman'da iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansırken kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yumruk darbesiyle yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

27.06.2024 13:27
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Adıyaman'da, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi valilik binası yakınlarında iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada devriye görevi yapan polis ekipleri kavgayı fark ederek kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi. Kavga eden şahısların arasında giren polis memuru yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Desteğe gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslar bir birinden ayırtıldı. Kavga anları güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansırken kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yumruk darbesiyle yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Yol Vermeme Kavgası: Polis Memuru Yaralandı - Son Dakika

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