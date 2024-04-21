Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan konteyner kentte iki grup arasında tartışma çıktı. Yoldan geçen bir genç kıza laf attın meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayda 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Yumruklu Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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