Adıyaman\'da Zabıta Müdürlüğü Duygu Sömürüsü Yapanlara Göz Açtırmıyor

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Adıyaman'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslara göz açtırmıyor.

Adıyaman'da trafik ışıklarında ve kent merkezinin çeşitli bölgelerinde vatandaşların duygularıyla oynayarak para dilenen S.B, D.B, S.B ve B.Ö., Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Denetim esnasında yakalanan şahıslar, zabıta müdürlüğüne getirildi. Her bir şahsa 977 TL olmak üzere toplam 3 bin 908 TL para cezası kesildi. - ADIYAMAN