Adıyaman Gölbaşı\'nda Elektrikli Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayşe A. idaresindeki elektrikli motosiklet sürücüsü TOKİ konteyner kent girişinde yol kenarında yürüyen Sultan Ş.'ye çarparak savruldu. Savrulan motosiklet, taklalar atarak durdu. Yaşanan kazada sürücü Ayşe A. ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa A. ile yaya Sultan Ş. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN