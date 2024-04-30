Adıyaman Gölbaşı\'nda Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'na bağlı Yukarı Nasırlı köyü çıkışında Bircan G. idaresindeki 33 ASC 110 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen olayda sürücü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN