Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan huzur uygulamasında 557 kişinin kimlik kontrolü yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan huzur uygulamasında 557 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan huzur uygulamasında 557 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan huzur uygulamasında 557 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 125 araç incelenirken, 7 araca evrak eksikliği nedeniyle para cezası uygulandı. Ayrıca, hırsızlık şüphelisi olan 2 şahıs gözaltına alındı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi ve soruşturma sürüyor.

26.04.2024 13:04
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan huzur uygulamasında 557 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ilçe merkezinde huzur uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 125 araç incelenirken 557 kişinin ise kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulama çerçevesinde evrak eksikliği bulunan 7 araca 31 bin 86 TL para cezası uygulanırken hırsızlık şüphelisi olan 2 şahıs ise gözaltına alındı.

Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan huzur uygulamasında 557 kişinin kimlik kontrolü yapıldı - Son Dakika

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