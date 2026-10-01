Adıyaman Gölbaşı\'nda kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Turgut K. idaresindeki 46 ALC 484 plakalı motosiklet, Ozan köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.