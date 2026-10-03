Adıyaman Gölbaşı\'nda kontrolden çıkan tır yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tırın yan yatması sonucu meydana gelen kazada araçta hasar oluştu.

Kaza, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Çelik rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Kurt yönetimindeki 33 ARG 041 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karayolunda yan yatan tır, ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Tır sürücüsü Mahmut Kurt'un kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yan yatan tır nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışması sonucu tırın yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.