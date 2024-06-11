Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü Mert Erbakmaz ve yolcu Yıldız Erbakmaz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.06.2024 17:51
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mahmut Fırat idaresindeki 27 AGU 77 plakalı otomobil sürücüsü yakıt almak için dönüş yaptığı esnada aynı istikametten gelen Mert Erbakmaz idaresindeki 02 AED 358 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü Mert Erbakmaz ile birlikte yolcu olarak bulunan Yıldız Erbakmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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