Adıyaman Gölbaşı'nda şarampole giren otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole girerek ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Muzaffer G., yönetimindeki 06 AP 9787 plakalı otomobil, Adıyaman istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akpınar mevkiinde şarampole girerek ağaca çarptı.
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Necmi G. ve Tuncay G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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