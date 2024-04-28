Adıyaman'da polis merkezinde yaşanan olayı yanlış anlayan halk terör saldırısı sanarak polis merkezine akın etti - Son Dakika
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Adıyaman'da polis merkezinde yaşanan olayı yanlış anlayan halk terör saldırısı sanarak polis merkezine akın etti

Adıyaman\'da polis merkezinde yaşanan olayı yanlış anlayan halk terör saldırısı sanarak polis merkezine akın etti

Adıyaman'da Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde gerçekleşen saldırı sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Olayın terör saldırısı olduğunu düşünen halk, polis merkezine destek için koştu ancak gerçeği öğrenince baş sağlığı dileyerek ayrıldı.

28.04.2024 03:35
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Adıyaman'da polis merkezinde yaşanılan kan donduran olayı yanlış anlayarak terör saldırısı diye düşünen Adıyaman halkı, polislere destek için polis merkezine akın etti.

Akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde polis memuru S.U.Ş., kendisine ait beylik tabancasıyla polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü.'yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö.'yü vurarak şehit etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş., ise burada bulunan polis memurları tarafından açılan ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Polis merkezinde ateşlenen silah sesleri ve olay yerine sevk edilen ambulans ile polis siren seslerini duyan vatandaşlar olayın terör saldırısı olduğunu düşünerek adeta polis merkezine akın etti. Polislere destek vermek için koşan Adıyamanlılar, polis merkezi önüne geldikleri zaman gerçeği öğrendi. Olayın terör saldırısı olmadığını öğrenen Adıyaman halkı daha sonra polis merkezi önünde bulunan polis memurlarına baş sağlığı dileyerek olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Memur, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da polis merkezinde yaşanan olayı yanlış anlayan halk terör saldırısı sanarak polis merkezine akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da polis merkezinde yaşanan olayı yanlış anlayan halk terör saldırısı sanarak polis merkezine akın etti - Son Dakika
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