Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesi Üçgöz mevkiinde O.Ö., idaresindeki 46 AGH 936 plakalı otomobil ile R.Y., idaresindeki 01 KU 704 idaresindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.