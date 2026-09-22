Adıyaman'ın Palanlı mevkiinde orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Palanlı mevkiinde orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

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Adıyaman\'ın Palanlı mevkiinde orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
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Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgedeki yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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