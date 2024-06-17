Adıyaman'ın Samsat ilçesinde genç sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde sulama kanalına giren 14 yaşındaki Mustafa Dağ, bir süre sonra su içerisinde çırpınarak gözden kayboldu. Durumu fark eden köylüler tarafından sudan çıkarılan Mustafa Dağ, Samsat ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Dağ, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Dağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN