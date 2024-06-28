Adıyaman'ın Sincik ilçesinde orman yangını - Son Dakika
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde orman yangını

Adıyaman\'ın Sincik ilçesinde orman yangını

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü yakınlarında çıkan kuru ot yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, 30 dönümlük alanda birçok ağaç zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

28.06.2024 14:05
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü yakınlarında kuru ot yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük alanda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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