Adıyaman\'ın Sincik ilçesinde orman yangını

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü yakınlarında kuru ot yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük alanda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN