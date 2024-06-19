Adıyaman Jandarma Ekipleri Kaybolan Küçükbaş Sürüsünü Dron İle Buldu - Son Dakika
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Adıyaman Jandarma Ekipleri Kaybolan Küçükbaş Sürüsünü Dron İle Buldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan M.A.'nın kaybolan 20 adet küçükbaş hayvanı için jandarma ekipleri dron kullanarak arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda sürü, 5 kilometre uzaklıkta bulundu ve sahibine teslim edildi. M.A., jandarma ekiplerine teşekkür etti.

19.06.2024 13:03
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaybolan küçükbaş sürüsünü dron ile buldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe kırsalında yaşayan M.A., isimli vatandaşın 20 adet küçükbaş hayvanının kaybolması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sürünün en son görüldüğü yerde yapılan aramalar sonuçsuz kalınca jandarma ekipleri dron havalandırdı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde sürü, 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Bulunan hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan M.A., jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Jandarma Ekipleri Kaybolan Küçükbaş Sürüsünü Dron İle Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Jandarma Ekipleri Kaybolan Küçükbaş Sürüsünü Dron İle Buldu - Son Dakika
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