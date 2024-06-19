Adıyaman Jandarma Ekipleri Kaybolan Küçükbaş Sürüsünü Dron İle Buldu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaybolan küçükbaş sürüsünü dron ile buldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe kırsalında yaşayan M.A., isimli vatandaşın 20 adet küçükbaş hayvanının kaybolması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sürünün en son görüldüğü yerde yapılan aramalar sonuçsuz kalınca jandarma ekipleri dron havalandırdı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde sürü, 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Bulunan hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan M.A., jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN