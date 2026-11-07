Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman Kahta\'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Diyarbakır karayolundaki Narince Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır karayolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Erşahin yönetimindeki 16 AHU 543 plakalı otomobil ile Muhammed Mustafa Tekin idaresindeki 02 FD 608 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Muhammed Mustafa Tekin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kahta Devlet HastanesiDiyarbakır3. SayfaAdıyamanGüncelKahtaSon Dakika

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