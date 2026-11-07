Adıyaman Kahta\'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır karayolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Erşahin yönetimindeki 16 AHU 543 plakalı otomobil ile Muhammed Mustafa Tekin idaresindeki 02 FD 608 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Muhammed Mustafa Tekin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.