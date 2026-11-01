Adıyaman Kahta'da nar yüklü tır devrildi, saçılan narlar yolu kapattı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da nar yüklü tır devrildi, saçılan narlar yolu kapattı

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Adıyaman Kahta\'da nar yüklü tır devrildi, saçılan narlar yolu kapattı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde nar yüklü tır kantara çıkmak istediği sırada devrildi. Tonlarca narın yola saçıldığı kazada yaralanan olmazken tırda maddi hasar oluştu, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kantara çıkmak isteyen nar yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca nar yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde 81 DB 127 plakalı nar yüklü tır, kantara çıkmak istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Tırın devrilmesiyle birlikte kasasında bulunan tonlarca nar yola saçıldı. Yola saçılan narlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Akıncılar3. SayfaAdıyamanOtomobilGüncelKahtaNarSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da nar yüklü tır devrildi, saçılan narlar yolu kapattı - Son Dakika
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