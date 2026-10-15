Adıyaman Kahta'da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1'i yoğun bakımda kurtarılamadı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1'i yoğun bakımda kurtarılamadı

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Adıyaman Kahta\'da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1\'i yoğun bakımda kurtarılamadı
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Kahta-Sincik kara yolunda 13 Ekim'de meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 2 yayadan biri, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 13 Ekim tarihinde Kahta- Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana gelmişti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Kamuran Aydın (38) ve İsmail Yıldız'a (27) çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 2 yaya ağır yaralanmış ve yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kamuran Aydın, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aydın, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan İsmail Yıldız'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YaralanmaOtomobil3. SayfaAdıyamanSincikKahtaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1'i yoğun bakımda kurtarılamadı - Son Dakika
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