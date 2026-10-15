Adıyaman Kahta\'da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1\'i yoğun bakımda kurtarılamadı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 13 Ekim tarihinde Kahta- Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana gelmişti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Kamuran Aydın (38) ve İsmail Yıldız'a (27) çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 2 yaya ağır yaralanmış ve yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kamuran Aydın, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aydın, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan İsmail Yıldız'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.