Adıyaman Kahta'da park halindeki otomobildeki yangını fabrika çalışanları söndürdü - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da park halindeki otomobildeki yangını fabrika çalışanları söndürdü

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Adıyaman Kahta\'da park halindeki otomobildeki yangını fabrika çalışanları söndürdü
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Adıyaman Kahta'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, tekstil fabrikası çalışanlarının tüple müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye soğutma yaptı; ölen veya yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, tekstil fabrikası çalışanlarının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Kahta ilçe merkezinde bulunan bir tekstil fabrikasının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 02 AEV 252 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden fabrika çalışanları, durumu yetkililere bildirerek yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Çalışanların hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
OtomobilAdıyaman3. SayfaTekstilİtfaiyeGüncelKahtaSon Dakika

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