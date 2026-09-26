Adıyaman Kuştepe\'de bahçede çıkan yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı

Adıyaman Kuştepe'de bahçede çıkan yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, bahçedeki bazı ağaçlar zarar görürken çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da bahçede çıkan yangın ağaçlara zarar verdi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçede yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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