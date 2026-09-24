Adıyaman Tut\'ta ATV devrildi, yüksek alkollü sürücü yaralandı

Adıyaman Tut'ta ATV devrildi, yüksek alkollü sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Tut ilçesinde yüksek alkollü sürücünün kullandığı ATV devrildi, sürücü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, devrilen ATV motorunun alkollü sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesinde yüksek alkollü ATV sürücüsü Mehmet B., kontrolü kaybederek kaza yaptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının yüksek oranda alkollü olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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