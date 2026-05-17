AFAD 74 Gönüllüye Sertifika Verdi
17.05.2026 19:06
Bartın'da eğitimlerini tamamlayan 74 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi. Eğitim önemine dikkat çekildi.

AFAD Gönüllülük sistemi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 74 gönüllüye sertifikaları düzenlenen kahvaltı programının ardından verildi.

Bartın'da 5 gün süren yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 74 gönüllü için gerçekleştirilen kahvaltının ardından sertifika programı düzenlendi. Programa Bartın AFAD İl Müdürü Fatih Tecer ile AFAD personeli ve gönüllüler katıldı. Müdür Tecer, konuşmasında AFAD gönüllülüğünün önemine dikkat çekti. Afetlere karşı bilinçli ve eğitimli bireylerin toplum için büyük önem taşıdığını kaydeden Tecer, "Afet anlarında ilk dakikalar hayati önem taşıyor. Bu noktada eğitimli gönüllülerimizin desteği çok kıymetli. AFAD sadece afet anında değil, her zaman toplumun yanında olan büyük bir dayanışma ailesidir" ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gönüllüler, eğitim sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaşırken, belge töreninin ardından çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Etkinliklerde gönüllüler hem moral depoladı hem de ekip ruhunu güçlendiren anlar yaşadı.

Program sonunda gönüllüler, aldıkları eğitimlerin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, afet durumlarında görev almaya hazır olduklarını dile getirdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

