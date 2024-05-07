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AFAD'dan nefes kesen kurtarma operasyonu

ŞIRNAK - Şırnak Merkez Kasrik Beldesine bağlı Davutlu Köyü'nde hayvanları ile birlikte derede mahsur kalan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Olay, Şırnak merkez Kasrik Beldesi ne bağlı Davutlu Köyü'nde meydana geldi. Saat 23.30 sularında hayvanları köy içerisinde geçen Nedüş Deresi'nden karşıya geçirmeye çalışırken hayvanlar akıntıya kapıldı. Hayvanlarını kurtarmak isteyen vatandaş, derenin ortasında mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve Jandarma ekipleri, suyun ortasında kalan vatandaşa derenin daha sığ bölgelerinden ulaşılmaya çalışıldı. Ancak ekipler mahsur kalan vatandaşa bir türlü ulaşamadı. Olay yerinde bulunan bir traktörün arkasına bağladıkları ipe tutunarak ulaşabilen AFAD ve Jandarma ekipleri vatandaşa ulaşabildi.

Akıntıya kapılan 10 koyun telef olurken, mahsur kalan vatandaş ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.