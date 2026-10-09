AFAD, Maltepe'de çöken binada kurtarmanın bittiğini, 5 kişinin öldüğünü bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, İstanbul Maltepe'de dün meydana gelen bina çökmesinin ardından, çöken bina çevresindeki 3 apartmandaki toplam 55 kişinin tedbir amaçlı güvenli bölgelere alındığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "8 Ekim 2026 tarihinde, İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları ise devam etmektedir. AFAD koordinasyonunda yürütülen yoğun ve aralıksız arama kurtarma çalışmaları sonucunda, enkaz altında kalan 14 vatandaşımızın tamamına ulaşılmıştır. Enkazdan çıkarılan 9 vatandaşımızın hastanede tedavilerine devam edilmektedir. 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 112 Sağlık UMKE ekipleri, Emniyet, PAK, Karayolları, Psikososyal Destek Ekipleri, Türk Kızılay, Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarında toplam 774 personel, 237 araç ve 10 arama kurtarma köpeği görev almıştır. Çöken binanın çevresinde bulunan 3 binadan toplam 55 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır"" ifadelerine yer verildi.