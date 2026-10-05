AFAD, Mardin Ömerli\'de köpekten korkarak kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunu buldu

Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki Nefer Yılmaz, AFAD ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sulakdere Mahallesi'nde çobanlık yaptığı sırada köpekle karşılaşan Yılmaz, korkarak bölgeden uzaklaştı. Küçük kızdan bir süre haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kırsal alanda yürüttüğü arama çalışması sonucu 12 yaşındaki Yılmaz'a ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.