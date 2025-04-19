Afgan Madencinin Ölüm Davasında Gerekçeli Karar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afgan Madencinin Ölüm Davasında Gerekçeli Karar

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında sanıklara çeşitli hapis cezaları verildi.

19.04.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afgan madencinin yanmış cesedi davasında gerekçeli karar açıklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, Afgan madencinin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayla ilgili yargılanan sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Merkeze bağlı Kırat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2023 yılının Kasım ayında yanmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin davada, 6 sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması tamamlandı. Tutuklu sanıklardan Enver G. ve Hakan K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. hakkında aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası verildi. A.Ç. ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, Yargıtay kararlarına da atıfta bulunarak sanıkların fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürme suçunu işledikleri yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Tanık beyanları ile sanıkların maktulle husumetinin bulunmadığı vurgulandı. Dosyada bu yönde somut bir delilin de bulunmadığı ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporlarında, Nourtani'nin böbreğinin vücudunda olduğu, ancak organlarının yanma sonucu birbirine yapıştığı tespit edildi. Bu nedenle, böbreğinin alındığı yönündeki iddiaların somut delillere dayanmadığı belirtildi.

Nourtani'nin ölüm anına ilişkin bilimsel olarak kesin bir tespit yapılamadığına yer verilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 22.12.2023 tarihli, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 31.01.2024 tarihli ve Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulu'nun 03.12.2024 tarihli raporlarında belirtildiği üzere, ölüm zamanı 09.11.2023 tarihi ile uyumlu olmakla birlikte, ölüm anının hangi zaman dilimine denk geldiği bilimsel olarak somut bir şekilde tespit edilememiştir. Ölenin kazadan sonra yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa ne kadar süre yaşadığı ve olay sonrası acil yardım çağrılmış olsaydı yaşama şansının olup olmadığı da bilinememektedir. Sanıkların herhangi birinin, ölenin yaşamını sonlandırmaya yönelik kasti ve icrai bir davranışı bulunduğunu gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin, net, inandırıcı, somut bir delil bulunmamaktadır. Ölüm sebebi tam olarak tespit edilememiştir. Sanıkların, maktulü kasten öldürdüğüne dair aktif bir davranışları tespit edilememiştir."

Gerekçeli kararda, cesedi yaktığını itiraf eden sanık Ahmet A.'nın eyleminin "delil karartma suçu" kapsamında değerlendirildiği, olayın vahşi niteliği nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği ifade edildi. Ayrıca, sanıkların samimi ve inandırıcı bir pişmanlık göstermemesi, olayın meydana geliş şekli, maktule yönelik gerçekleştirilen yakma eyleminin vahşiliği ve sanıkların suça yatkın kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak cezalarında herhangi bir indirim uygulanmadığı belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afgan Madencinin Ölüm Davasında Gerekçeli Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de Otel Odasında Ölüm Küçükçekmece'de Otel Odasında Ölüm
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:38:09. #7.12#
SON DAKİKA: Afgan Madencinin Ölüm Davasında Gerekçeli Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement