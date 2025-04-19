Afgan Madencinin Ölüm Davasında Gerekçeli Karar

Afgan madencinin yanmış cesedi davasında gerekçeli karar açıklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, Afgan madencinin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayla ilgili yargılanan sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Merkeze bağlı Kırat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2023 yılının Kasım ayında yanmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin davada, 6 sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması tamamlandı. Tutuklu sanıklardan Enver G. ve Hakan K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. hakkında aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası verildi. A.Ç. ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, Yargıtay kararlarına da atıfta bulunarak sanıkların fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürme suçunu işledikleri yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Tanık beyanları ile sanıkların maktulle husumetinin bulunmadığı vurgulandı. Dosyada bu yönde somut bir delilin de bulunmadığı ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporlarında, Nourtani'nin böbreğinin vücudunda olduğu, ancak organlarının yanma sonucu birbirine yapıştığı tespit edildi. Bu nedenle, böbreğinin alındığı yönündeki iddiaların somut delillere dayanmadığı belirtildi.

Nourtani'nin ölüm anına ilişkin bilimsel olarak kesin bir tespit yapılamadığına yer verilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 22.12.2023 tarihli, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 31.01.2024 tarihli ve Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulu'nun 03.12.2024 tarihli raporlarında belirtildiği üzere, ölüm zamanı 09.11.2023 tarihi ile uyumlu olmakla birlikte, ölüm anının hangi zaman dilimine denk geldiği bilimsel olarak somut bir şekilde tespit edilememiştir. Ölenin kazadan sonra yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa ne kadar süre yaşadığı ve olay sonrası acil yardım çağrılmış olsaydı yaşama şansının olup olmadığı da bilinememektedir. Sanıkların herhangi birinin, ölenin yaşamını sonlandırmaya yönelik kasti ve icrai bir davranışı bulunduğunu gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin, net, inandırıcı, somut bir delil bulunmamaktadır. Ölüm sebebi tam olarak tespit edilememiştir. Sanıkların, maktulü kasten öldürdüğüne dair aktif bir davranışları tespit edilememiştir."

Gerekçeli kararda, cesedi yaktığını itiraf eden sanık Ahmet A.'nın eyleminin "delil karartma suçu" kapsamında değerlendirildiği, olayın vahşi niteliği nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği ifade edildi. Ayrıca, sanıkların samimi ve inandırıcı bir pişmanlık göstermemesi, olayın meydana geliş şekli, maktule yönelik gerçekleştirilen yakma eyleminin vahşiliği ve sanıkların suça yatkın kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak cezalarında herhangi bir indirim uygulanmadığı belirtildi.