Afganistan'da Sel Felaketi: 150 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afganistan'da Sel Felaketi: 150 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Baghlan ve Takhar vilayetlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı. Yoğun yağışlar sonucu birçok yerleşim yeri sular altında kaldı. Sel felaketinin etkilediği bölgelerde binlerce ev yıkıldı veya hasar gördü. Afganistan, iklim değişikliğinde en fazla risk altında olan ülkeler arasında yer alıyor.

11.05.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın Baghlan ve Takhar vilayetlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Takhar, Baghlan, Ghor ve Herat vilayetlerinde etkili olan yoğun yağışlar, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Baghlan Vali Yardımcısı Molla Alam Majidi yaptığı açıklamada, "Gozargah-e-Noor, Jelgah, Nahrin, Dushi, Baghlan-e-Markazi, Dahna-e-Ghori, Tala-o-Barfak ve Barka bölgelerinin yanı sıra vilayetin yönetim merkezi Pul-e-Khumri'yi vuran ani selde 130 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Sel felaketinin çoğunlukla Barka ve Baghlan-e-Markazi'yi etkilediğini söyleyen Majidi, ölü sayısının artmasının beklendiğini vurguladı.

Takhar Afet Yönetimi Başkanı Ahmad Sir Sajid ise Namak Ab, Ishkamish, Farkhar ve Kafgan bölgelerinde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını aktardı. Sajid, 300 ev ile elektrik ve iletişim altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Fransız AFP haber ajansının Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) dayandırdığı haberinde ise yalnızca Baghlan vilayetinde 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce evin yıkıldığını veya hasar gördüğü aktarıldı.

Uzmanlara göre dünyadaki sera gazı emisyonlarının yalnızca yüzde 0.06'sından sorumlu olan Afganistan, iklim değişikliğinde en fazla risk altında olan ülkeler listesinde ise 6. sırada yer alıyor.

Dünya Bankası'na göre Afganistan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşarken, 15 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor. - HERAT

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Afganistan, Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afganistan'da Sel Felaketi: 150 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 13:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da Sel Felaketi: 150 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement