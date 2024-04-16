Afganistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sel: 50 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sel: 50 Ölü, 36 Yaralı

Afganistan'ın 34 vilayetinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve sel felaketi sonucunda 50 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Sel nedeniyle birçok ev, tarım arazisi ve yol hasar gördü, ayrıca 200'den fazla büyükbaş hayvan telef oldu. Yardım kuruluşları tarafından selden etkilenen ailelere yardım sağlanmaya devam ediyor.

16.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:12
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Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Afganistan'ın 34 vilayetinin 20'sinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, Parwan, Uruzgan ve Panjshir'in de aralarında bulunduğu birçok vilayette şiddetli yağış ve sel nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirtti. Sözcü Saeq, sel nedeniyle 600'den fazla evde, bin 950 dönüm tarım arazisinde ve 75 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğini, 200'den fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı. Saeq ayrıca yardım kuruluşlarının desteğiyle selden etkilenen 22 bin 851 aileye yardım sağladığını, etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması sürecinin devam ettiğini kaydetti. - KABİL

Kaynak: İHA

Afganistan, Acil Durum, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afganistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sel: 50 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sel: 50 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
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