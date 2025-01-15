Afyon'da 284 Firmaya Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyon'da 284 Firmaya Ceza

Afyon\'da 284 Firmaya Ceza

2024'te 284 firmaya denetim yapıldı, 1.1 milyon TL ceza kesildi. Tüketici güvenliği öncelikli.

15.01.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2024 yılında 284 firmaya yönelik denetim yapıldığı ve denetimler sonucunda ilgili kanunlara uymayan firmalara toplamda 1 milyon 148 bin 612 TL idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünler ile halk sağlığını tehlikeye sokabilecek ürünlere odaklanılırken analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler de denetimlere tabi tutuluyor. Ürünler Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da titizlikle denetleniyor.

2024 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde bin 284 firma denetlendi. Ayrıca 23 bin 59 hizmet veya ürün denetlenirken, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 1 milyon 148 bin 612 TL idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyon'da 284 Firmaya Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:48:54. #1.12#
SON DAKİKA: Afyon'da 284 Firmaya Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.