Afyon\'da 284 Firmaya Ceza

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Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2024 yılında 284 firmaya yönelik denetim yapıldığı ve denetimler sonucunda ilgili kanunlara uymayan firmalara toplamda 1 milyon 148 bin 612 TL idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünler ile halk sağlığını tehlikeye sokabilecek ürünlere odaklanılırken analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler de denetimlere tabi tutuluyor. Ürünler Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da titizlikle denetleniyor.

2024 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde bin 284 firma denetlendi. Ayrıca 23 bin 59 hizmet veya ürün denetlenirken, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 1 milyon 148 bin 612 TL idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR