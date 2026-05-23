Afyon'da Komşular Arasında Kanlı Kavga

Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan kavga kanlı biterken, olayda tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı.

Olay, kent merkezi Olucak Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. (54) ve M.A. evden getirdikleri tüfeklerle komşularına ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği M.K. (49), M.T. (43), A.Ç. (36) ve A.K. (29) yaralandı. Olayda yaralanan şahıslar ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri A.A. (54), M.A. ve A.A., isimli şahısları gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR