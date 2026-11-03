Afyon\'da son haftaki jandarma denetiminde aranan 66 kişi yakalandı, 14\'ü tutuklandı

Afyon'da son haftaki jandarma denetiminde aranan 66 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da jandarmanın son bir haftadaki denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 14 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanırken, şahıslardan 14'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 14 kişi çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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