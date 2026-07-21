Afyon'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyonet, traktör ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. (63) yönetimindeki kamyonet seyir halindeyken K.B. (69) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör karşı şeride geçerek İ.O. (48) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü K.B. ile kamyonette yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR