Afyon İhsaniye'de 8 kişi öldü, kurtulan öğretmen geri sayıp ateş ettiğini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyon İhsaniye'de 8 kişi öldü, kurtulan öğretmen geri sayıp ateş ettiğini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İhsaniye'deki saldırılarda 8 kişi öldürüldü; araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kalan öğretmenin ifadesi ortaya çıktı. Öğretmen, saldırganın yardım isteyerek yaklaştığını, araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayıp ateş açtığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda, araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kurtulmayı başaran Sultan Sema Gökçe'nin ifadesi ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan Gökçe, saldırganın önce yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak acımasızca ateş açtığını aktardı.

İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyü mevkiinde meydana gelen olayda, gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan cinayet zanlısı Arif Sefa Ö., içerisinde 3 kadın öğretmenin bulunduğu aracı durdurmuş ve meslektaşları Hilal Mete ile Ayşe Suna Demir'i pompalı tüfekle katletmişti. Saldırıdan yara almadan kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin savcılık ve kolluk birimlerine yansıyan ifadesinde olayın korkunç boyutu gözler önüne serildi.

"Önce 'aracım bozuldu' dedi, sonra silah doğrulttu"

Olay anında ön yolcu koltuğunda oturduğunu belirten Sultan Sema Gökçe, zanlının ilk başta kendilerini kandırmaya çalıştığını söyledi. Gökçe, "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

"Süre bitince gözünü kırpmadan ateş açtı"

Araçtaki meslektaşlarının yaşadıkları şok ve dehşet nedeniyle kilitlenip kaldıklarını belirten talihsiz öğretmen, "Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Kaynak: İHA
İhsaniye3. SayfaGüncelAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:12
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz’in son hali
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 16:44:38. #7.12#
SON DAKİKA: Afyon İhsaniye'de 8 kişi öldü, kurtulan öğretmen geri sayıp ateş ettiğini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android