Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan ailenin evcil kedisi de telef oldu.

Kaza, Bayat- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 06 BE 904 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüjdeki bariyere çarparak ters dönen aracı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.Ç. ile araçtaki yolcular F.Ç. ve 9 yaşındaki Armin Berge Bilen yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 9 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kazada araçta bulunan ailenin evcil kedisinin camdan fırlayarak telef olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.