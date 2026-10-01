Afyonkarahisar Bolvadin'de minibüs elektrikli bisiklete çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 03 AIY 602 plakalı servis minibüsü ile Z.Ç. yönetimindeki 03 AJY 709 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Z.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.