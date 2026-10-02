Afyonkarahisar Bolvadin'de polis kaçak telefon aksesuarı buldu, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de polis kaçak telefon aksesuarı buldu, 1 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar Bolvadin\'de polis kaçak telefon aksesuarı buldu, 1 kişi gözaltına alındı
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Afyonkarahisar Bolvadin'de polis, şüphelendiği aracı durdurup aradı; kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Yapılan aramada bin adet USB kablo, 165 şarj adaptörü, 120 şarj aleti ve 40 kulaklık bulundu, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolvadin ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada kaçak olduğu tespit edilen bin adet USB kablo, 165 adet şarj adaptörü, 120 adet şarj aleti ve 40 adet kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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