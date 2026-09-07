Afyonkarahisar Bolvadin'de yola çıkan adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de yola çıkan adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Bolvadin\'de yola çıkan adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
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Bolvadin-Emirdağ karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Fethi Koca, S.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü. Kaza sonrası otomobilin aynasında takılı kalan pantolon parçası dikkat çekerken, jandarma soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın pantolonundan kopan kumaş parçalarının kendisine çarpan otomobilin aynasında takılı kalması dikkat çekti.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 26 APC 475 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmek isteyen 45 yaşındaki Fethi Koca'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Koca, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, otomobilin sağ aynasında hayatını kaybeden Koca'nın pantolonuna ait kumaş parçalarının asılı kaldığını tespit etti. Koca'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Jandarma, Bolvadin, Emirdağ, Afyon, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Bolvadin'de yola çıkan adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de yola çıkan adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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