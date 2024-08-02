Afyonkarahisar'da 10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ardından araçta aramam yapan ekipler otomobilin bagaj kısmındaki iki poşet içerisinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Ö.K. ve T.K. isimli şahıslar 'Silah ve Mühimmat Ticareti' suçu çerçevesinde gözaltına alındı. Şahıslardan T.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ö.K., ise tutuklanarak

cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR